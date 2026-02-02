Eski CHP'li, hızlı AKP'li Hasan Ufuk Çakır, 1 ayını doldurmadan Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emeklileri hedef aldığı sözlerinin hem parti yönetimi hem de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Tayyar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Tayyar paylaşımın devamında da milletvekili seçimi için 'dar bölge' sistemi önerisini yineledi. Tayyar, "Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır. Şimdi yanına kâr kalıyor. Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu. O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu vesileyle eski önerimi yeniden gündeme getirmek isterim. Dar bölge seçim sistemi. Milletvekilliği seçim sistemini değiştirmeden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin huzur bulacağını düşünmüyorum. Bu arada vekil sayısı 600’den 100’e düşürülse iyi olur ama pratikte mümkün değil. Dar bölge için saha ve iklim şartları uygun. Vekil sayısı kadar seçim bölgesi olur, her bölgeden tıpkı belediye başkanı gibi tek vekil seçilir. Rekabet şartlarının ağırlaştığı bu ortamda vekili seçme iradesi ağırlıklı topluma geçer, tombala vekillik dönemi yüksek oranda biter. Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır. Şimdi yanına kâr kalıyor. Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu. O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli. Güçlü meclis için en ciddi seçenek bu modeldir."

Dar bölge seçim sistemi.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 2, 2026

NE OLMUŞTU?

Çakır, disipline sevk edildiği CHP'den istifa etmiş, "Kılıçdaroğlucuyum diye partiden dışlanıyorum" açıklamasında bulunduktan kısa bir süre sonra da AKP'ye katılmıştı.

Çakır geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın fotoğrafına selam durduğu görüntüsüyle gündem olan Çakır, son olarak emeklilerle ilgili ifadeleri nedeniyle eleştirildi.

Katıldığı bir programda konuşan AKP'li milletvekili, açlık sınırının altındaki maaşa karşı zam taleplerini ifade eden emeklilere yönelik şu sözleri kullandı: "20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?"