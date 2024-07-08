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Eski CHP'li Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti

Eski CHP'li Milletvekili Orhan Yağcı (87) hayatını kaybetti. Yağcı, 1977 ile 1980 yılları arasında milletvekilliği görevi yürüttü.

Güncel
  • 08.07.2024 14:02
  • Giriş: 08.07.2024 14:02
  • Güncelleme: 08.07.2024 14:08
Kaynak: İHA
Eski CHP'li Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. dönem Milletvekili Orhan Yağcı (87) hayatını kaybetti.

87 yaşında hayatını kaybeden Yağcı'nın cansız bedeni yarın Bozüyük Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

Yağcı, 13 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştı.

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