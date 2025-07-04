Eski CHP'li vekil Ahmet Melik hayatını kaybetti

Eski CHP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Melik hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 16. Dönem CHP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Melik, yaşamını yitirdi.

Melik’in cenazesi, 5 Temmuz Cumartesi günü öğle namazının ardından Harrankapı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Harrankapı Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Taziye, aynı gün Ramazan Başak Taziye Evi’nde kabul edilecek.

AHMET MELİK KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da doğan avukat Ahmet Melik, 1977-1980 Şanlıurfa CHP milletvekili olarak görev yaptı.

12 Eylül darbesi ile Melik'in milletvekilliği düşürüldü.

Döneminin en genç milletvekillerinden olan Melik, Şanlıurfa Barosu başkanlığı da yapmıştı.