Eski CHP Milletvekili Bodur hayatını kaybetti

CHP'nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bodur’un bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bodur'un ölüm haberinin ardından yayınladığı taziye mesajında şunları söyledi:

"Acımız büyük! Hayatını demokrasi mücadelesine adamış, 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekilliği ve İzmir İl başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Sn. Ali Rıza Bodur'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim."