Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti

Eski CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP 22. dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldırım, milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıdı.

Yıldırım’ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.