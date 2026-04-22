Eski CHP’li Ankara il başkanlarından tutuklu Ümit Erkol’a destek

CHP'nin önceki dönem Ankara İl Başkanları, İl Başkanlığı binasına gelerek dayanışma ziyaretinde bulundu. Eski il başkanlarının, İl Sekreteri Yüksel Işık ile görüşmelerinin ardından, ortak basın açıklaması okundu.

Nail Gürman, Levent Gök, Fazıl Güleken, Hakkı Süha Okay, Yaşar Çatak, Ali Yıldızlı, Adnan Keskin, Rıfkı Güvener, Ali Hikmet Akıllı ve Celalettin Koç'un imzasını taşıyan ortak açıklamayı okuyan Levent Gök, şunları kaydetti:

"CHP Ankara İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol, 9 Nisan günü sabahı, evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmış; gözaltı süresi sonuna kadar kullanıldıktan sonra 12 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Öncelikle kendisine, ailesine ve partimize geçmiş olsun diyoruz.

Sayın İl Başkanımız, iki yıl önce başlamış bir soruşturma ve davanın sonunda tutuklanmış bulunmaktadır. Bizler biliyoruz ki bu tutuklamanın asıl nedeni farklıdır. Bu nedenlerin başında Cumhuriyet Halk Partimizin halkta yükselen karşılığı gelmektedir.

Partimiz, an itibariyle Türkiye’nin birinci partisi konumundadır. Ankara’da da İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol’un başkanlığındaki İl Örgütümüzün büyük çabalarıyla, büyükşehir ve 16 ilçe belediyesini kazanma iradesini göstermiştir.

"HUKUKTA SUÇLANAN KİŞİ HAKKINDA HÜKÜM VERİLİP KESİNLEŞİNCEYE KADAR MASUMDUR"

Artık ülkeyi yönetemez hale gelmiş bulunan iktidar, ABD Büyükelçisinin Türkiye’ye yönelik kabul edilemez sözlerine karşı, büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmek yerine, başta İl Başkanımız Ümit Erkol olmak üzere partililerimize operasyonları artırarak sürdürmektedir. Biz biliyoruz ki bu operasyonlar, Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer ile başlayıp, İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir üst saldırı noktasına taşınmış ve o günden sonra belediye başkanlarımıza ve partililerimize yönelik artarak sürmüştür. İl Başkanımız herhangi bir kooperatif üyesinin bırakın gözaltına alınmasını, uygun bir zamanda gidip ifade vermesine gerekçe olacak bir iddia nedeniyle tutuklanmıştır. Bilindiği gibi hukukta suçlanan kişi hakkında hüküm verilip kesinleşinceye kadar masumdur.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tutuklamada bir istisnai tedbir olup cezaya dönüşmemelidir. Ancak yaşadığımız süreçte tutuklamanın istisna olmaktan çıkıp cezaya dönüştüğü ve olağan hale getirildiği bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. İl Başkanımız üzerinden partimize geri adım attırmak, üstlenmiş olduğu 'muhalefetin amiral gemisi' misyonundan vazgeçirmek ve böylece partimiz, teslim alınmak istenmektedir. Hesap edemedikleri gerçek, CHP'nin, zor koşullarda, yokluğun, yoksulluğun hüküm sürdüğü savaş meydanlarında kurulduğu gerçeğidir. Büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve hepimizin yakamızda gururla rozetini taşıdığımız CHP, teslim alınamaz bir geleneğin temsilcisidir. Bizler Ankara önceki dönem il başkanları olarak; masum olduğuna inandığımız İl Başkanımız hakkındaki soruşturmanın tutuksuz olarak hızlı ve adil bir şekilde yargılanmasının tamamlanmasını, sonuçta hakkındaki iddiaların asılsız olduğu gerçeğiyle aramıza ve görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Türkiye’nin, herkesin hakkına, hukukuna saygı duyulduğu, demokratik hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, bağımsız, demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti haline gelmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."