Eski danışmanı, Mansur Yavaş'ın kendisine gönderdiği mesajı paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gültekin, Habertürk TV'de katıldığı programda Yavaş'ın kendisine gönderdiği mesajı okudu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Ankara’da düzenleyeceği halk buluşmasına katılmayacağını doğrulayan Mansur Yavaş, konuyla ilgili ilettiği mesajda "Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" açıklamasında bulundu.

"KENDİ YOL HARİTAM VAR"

Partinin aldığı karara saygı duyduğunu ve parti içinde 'dağınıklık' algısı oluşturacak bir hava yaratmaktan kaçındığını bir kez daha vurgulayan Mansur Yavaş, "benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim" dedi.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Mansur Yavaş'ın gönderdiği mesaj şu şekilde:

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU MAKAMINDA AĞIRLAYACAK

Gültekin, yarın saat 11.00'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun ABB'de bir araya geleceğini söyledi.

Yavaş'ın İmamoğlu'nu makamında ağırlayacağını belirten Gültekin, İmamoğlu'na çiçek takdiminde bulunulacağını ve "hayırlı olsun" mesajı verileceğini ifade etti.