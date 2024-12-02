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Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.12.2024 13:27
  • Giriş: 02.12.2024 13:27
  • Güncelleme: 02.12.2024 13:29
Kaynak: İHA
Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.

Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek.

Ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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