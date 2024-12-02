Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.
Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek.
Ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.