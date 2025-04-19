Eski DHMİ daire başkanı "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu kapsamında "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Cemil Acar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Mehmet Cemil Acar’a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

Acar’ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.