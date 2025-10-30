Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şikayet etmişti: Ümit Özdağ davasında karar açıklandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle görevi devam ederken Erbaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümiz Özdağ ile ile ilgili karar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Özdağ hakkında sosyal medya hesabından Erbaş'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen önceki duruşmada savcılık, Özdağ’ın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak uygulanmasını istemişti.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunma yapan Özdağ, eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle Özdağ'ın beraatine hükmetti.