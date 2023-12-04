Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Doğan, sabah saatlerinde, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 15 Ocak 1968'de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.
Doğan, bir kısım arkadaşıyla 1987'de İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı'nı (İSİLAY) kurdu.
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