Eski DSG Sözcüsü Silo: Mazlum Abdi Ankara'yı ziyaret edebilir

Eski Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Sözcüsü Talal Silo, SDG Komutanlarından Mazlum Abdi hakkında "Ankara'yı ziyaret edebilir" dedi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Talal Silo, Suriye Demokratik Güçleri'nden ayrıldıktan sonra yerleştiği Türkiye'de kendisine baskı ve tehditlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında konuşan Silo "Medyaya çıkmam engelleniyordu. Sadece bu da değil, ben ve ailem de tehdit ediliyordu" dedi.

DSG ile olan bağına vurgu yapan Talal Silo, "İhanet etmem. DSG'yi savunmuyorum, gerçekleri söylüyorum. Bazı DSG komutanlarıyla kişisel ilişkilerim var. DSG şu anda sahada eğitimli ve güçlü bir kuvvettir, Suriye Arap Ordusu şu anda parçalanmış durumda" ifadelerini kullandı.

"DSG'YE GERİ DÖNMEM"

Kendisini "taraflar arasında potansiyel bir köprü olarak gördüğünü ve arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu" belirten Silo, "DSG ile Suriye Hükümeti arasında arabulucu olabilirim. DSG'ye geri dönmem şu an gündemde değil ama Kamışlo'yu kişisel olarak ziyaret edebilirim" diye konuştu.

Silo ayrıca dikkat çekici bir ihtimali de dile getirerek, "Durum değişebilir ve Mazlum Abdi Ankara'yı ziyaret edebilir" diye konuştu.