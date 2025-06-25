Eski Ehliyet Yenileme Ücreti | Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman? Ehliyet Yenileme Evrakları Neler?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için zaman daralıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 1 Ocak 2016'dan bu yana geçerli olan yeni tip ehliyetlere geçiş süreci 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağı bildirildi. Ehliyetini henüz yenilemeyen yaklaşık 4 milyon kişinin, yasal sürenin bitimine kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi kapsamında, eski sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmış durumda. Ancak bu tarihten sonra eski tip ehliyetler hükümsüz sayılacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, hem yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak hem de ciddi miktarda ücret ödemek zorunda kalacaklar.

2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Temmuz 2025’e kadar yapılan başvurularda ücret: 15 TL

(13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

(13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olacak ücret: 7.438 TL

(B sınıfı sürücü belgeleri için geçerli tutar)

Yani yenileme işlemini zamanında yapanlar, yaklaşık 7.423 TL tasarruf etmiş olacak.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlardan şu belgeler isteniyor:

Eski tip sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu (geçerliliği 2 yıl, yetkili kurumlardan alınmalı)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

15 TL ödeme dekontu (https://ivd.gib.gov.tr üzerinden ya da bankalardan ödenebilir)

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Randevu almak için üç farklı kanal kullanılabilir:

nvi.gov.tr üzerinden online randevu

üzerinden online randevu Alo 199 çağrı merkezi

çağrı merkezi NVİ Mobil uygulaması

BAŞVURU VE TESLİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvurular, randevulu ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Evraklar teslim edildikten sonra yeni ehliyet, en geç 2 iş günü içinde kişiselleştiriliyor ve PTT kargo ile başvuru sahibine ulaştırılıyor. Bu süreçte geçici ehliyet belgesiyle araç kullanmak yasal olarak mümkün.