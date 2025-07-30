Eski ehliyetleri yenilemek için yarın son gün: Ücret 7 bin liraya çıkacak

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi yarın sona eriyor.

31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 TL’ye değiştirilebilen eski ehliyetler, bu tarihten sonra 7 bin 438 TL’ye yenilenebilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için son 1 gün kaldığı, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm nüfus müdürlüklerinden değiştirilebileceği duyuruldu.

Yurttaşlar tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alarak sürücü belgelerini yenileyebilecek. Başvuru sonrası yeni tip sürücü belgeleri, en geç iki iş günü içinde adreslere teslim edilecek. Süreç tamamlanana kadar ise geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün olacak.

Randevu almak isteyenler, nüfus müdürlüklerinden, nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattını arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.