Eski Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Şefi oldu

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper İBB Zabıta Daire Başkanı oldu. Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırma kararının ardından yapılan bir operasyonda ele geçirilen maddelerin sergilendiği standa mermiler ile 'Andımız' yazılmıştı.

2019'da Trabzon'a emniyet müdürü olarak atanan Metin Alper, emekliliğe ayrılmasının ardından , İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı oldu.

Alper, daha önce eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya ve MHP'ye yakın olduğuna dair iddialar ile gündeme gelmişti.

Alper'in sosyal medyada öne çıkması ise 2021 yılında gerçekleşti.

Alper'in Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırma kararının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bir operasyonun ardından ele geçirilen maddelerin sergilendiği standa mermiler ile 'Andımız' yazılmıştı.

Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün 'Andımız' paylaşımı sonrasında Sudan'ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.

Bu görevinin ardından ise emekliye ayrılmıştı.

"HİLAL BIYIKLI BOZKURDUM KARABAĞ'A GİTMEYİ BEKLİYOR"

2020'de Trabzon Emniyet Müdürü olan Metin Alper, bir özel harekat polisinin nikah töreninde yaptığı konuşmada, polislerden “hilal bıyıklı bozkurtlarım” diye söz etmiş ve onların Karabağ’a gitmek için kendisinden talimat beklediklerini söylemişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sürerken katıldığı nikah töreninde konuşan Alper, şunları söylemişti:

“Bugün benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bir bozkurtumun nikahına geldim. Onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da, ‘Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ’a gönderecek?’ diye bekliyorlar. Karabağ’ın göbeğinde Türk’ün Bayrağını, Türk’ün Sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Harekat öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar, şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar. Cepheden cepheye de yeri geldiği zaman sorar. Tarık Bin Ziyad’ın gemileri yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde, bir aslan gibi giden hilal bıyıklı Bozkurt’lardır. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun. Bu evlilikten doğacak, Asenalar, Alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracaktır inşallah.”

"KAFALARINI KIRIYORUZ" AÇIKLAMASI

2018 yılında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Metin Alper, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'bacaklarını kırın' talimatını doğru anladıklarını belirterek, 'Uyuşturucu satıcılarının bellerini ve kafalarını kırıyoruz' ifadesini kullanmıştı.

Alper şu açıklamayı yapmıştı:

“İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği talimat yanlış anlaşılmış olabilir ama biz talimatı doğru anladık. Bakanımız ‘bacaklarını kırın’ demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz, bellerini kırmaya da devam edeceğiz. Yeri geldi mi bunların kafalarını kırmak için her türlü güç ve azim bizde mevcuttur. Belleri ve kafalarını kırmaya devam edeceğiz.”

2020’nin ocak ayında Trabzonspor’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı bir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hamlesi olduğu öne sürülen bir gelişme yaşanmış; kulüp, teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırma kararı almıştı. Bu karar ardından Metin Alper, Ünal Kahraman’ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret bir destek mesajı olarak algılanmıştı.