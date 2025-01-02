Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Uzun, dün, sosyal medya hesabından İsrail ile ticaret ve protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" sözlerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' ettiği iddia edilen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Uzun, şunu paylaşmıştı:

Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,

Oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı.

Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır.

Eğitimsiz toplum böyle olur. — Sabri Uzun (@SabriUzun28) January 1, 2025

BİR KEZ DAHA ERDOĞAN'A 'HAKARET' İDDİASI

Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uzun hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Sabri Uzun, 17 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmiş "İnşallah, oğlum sıfırla demezsin, 750 milyon liralık saat takmazsın, 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın" sözlerini kullanmıştı.