Eski faize yeni borçla ödeme

Borçlarını ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda kalan Türkiye, borç sarmalına girdi. Sürekli daha yüksek faize katlanmak zorunda kalındığı için kamu ve özel sektörün bu yılın ilk dört aylık döneminde dış borçlar için ödediği faiz 8,4 milyar dolar oldu.

Bu ödemenin 3,2 milyar dolarını Merkez Bankası dahil olmak üzere kamu kesimi, 5,2 milyar dolarını ise özel sektör yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 milyar dolar artan faiz ödemelerinin bu yıl 25 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda Hazine’nin artan borç ve faiz yüküne ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre Hazine’nin ilk kez bu yıl Mart ayında 10 trilyon lira sınırını aşan iç ve dış borçları, Mayıs ayında 134 milyar lira daha artarak 11 trilyon 64 milyar liraya kadar çıktı.

Mayıs’ta iç borç stoku 154,3 milyar liralık büyümeyle 2 trilyon 651 milyar liraya, dış borçlar ise 159,5 milyar lira artışla 4 trilyon 814 milyar liraya kadar tırmandı.

Hazine’nin borçlarında Ocak-Mayıs dönemde toplamda 1,8 trilyon liralık artış yaşandı. Bu artışın 992 milyar liralık kısmı yeni borçlanmalardan kaynaklanırken 1 trilyon liraya yakın kısmı ise kur artışı nedeniyle oldu.

ANAPARADAN DAHİ YÜKSEK

Hazinenin yaptığı projeksiyonlara göre Hazine’nin, iç borçlar için vadesine kadar ödemesi gereken faiz yükü 7 trilyon 166 milyar liraya kadar çıktı. Faiz yükünde sadece Mayıs ayında 239 milyar liralık artış yaşandı.

Anapara borç tutarından daha hızlı artan iç borç stokunun faiz yükü anapara borcunun yüzde 115’i kadar bir büyüklük oluşturuyor.

Bu borç yükünün yarısı bu yıl, geri kalanı ise önümüzdeki iki yıl içerisinde ödenecek. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde sadece iç borçları için 624 milyar lira faiz ödeyen Hazine’nin yıl sonuna kadar da 945 milyar lira faiz ödemesi gerekiyor.

Hazine’nin 2026 yılında yapacağı iç borç faiz ödemesi ise şimdiden 1 trilyon 281 milyar lirayı buluyor.