Eski Fenerbahçeli futbolcudan Jose Mourinho'ya salvo: "Eksik karakter gösterdi"

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Lincoln Henrique, Fanatik gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, özellikle Jose Mourinho’ya yönelik sert sözleriyle dikkat çekti.

Santa Clara’dan Fenerbahçe’ye transfer sürecini anlatan Lincoln, sarı-lacivertli kulübe gelişinin tamamen Jorge Jesus’un isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Deneyimli futbolcu, “Jorge Jesus beni doğrudan aradı. Onunla çalışmak benim için büyük bir zevkti. Fenerbahçe’ye gitme kararımda en büyük etken oydu” dedi.

“JESUS ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR”

Portekizli teknik adama övgülerini sürdüren Lincoln, “Jorge Jesus birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör. Bana futbola farklı bir açıdan bakmayı öğretti. Karakterli, net ve futbolu 24 saat yaşayan bir insan. Gittiği her yerde şampiyon olması tesadüf değil” ifadelerini kullandı.

Jesus’un ayrılığının ardından sürekli kiralık gönderilmesine de değinen Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe’de yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

“Haksızlığa uğradım ve bana saygısızca davranıldığını düşünüyorum. Takıma yardımcı olmak için birçok maçta kendi pozisyonumun dışında oynadım.

Zor bir sakatlık süreci geçirdim ama beklediğim desteği ve takdiri göremedim. Geri döndüğümde fırsatlar konusunda bir saygı eksikliği vardı. Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle sahada cevap verdiğimi düşünüyorum.”

İsmail Kartal ve Jose Mourinho dönemlerine de değinen Lincoln, Jesus sonrası tesislerde farklı bir hava oluştuğunu iddia etti:

“Jorge Jesus ayrıldıktan sonra Samandıra’da büyük bir ego vardı. İsmail Kartal ve Jose Mourinho, kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istedi. Jesus döneminden birçok oyuncu düşünülmedi. Ben, Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres… Bizi istemediler.”

“MOURINHO SÖZÜNÜ TUTMADI”

Lincoln’ün en sert sözleri ise Jose Mourinho’ya yönelik oldu. Hull City’den dönüş sürecini anlatan Brezilyalı futbolcu, Portekizli teknik adamın kendisiyle iletişimi kestiğini söyledi:

“Mourinho beni Portekiz kampında görmek istediğini söylemişti. Hull City’de sezonu bitirdim, Portekiz’deydim ama kampa çağrılmadım.

Konuşmak istedim, tercümanı aradım, benimle görüşmek istemedi. Takım Portekiz’deyken beni İstanbul’a gönderip Zajc ile ayrı çalışmamı istedi.”

Bu sürecin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Lincoln, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok kupa kazanmış bir teknik direktör olabilir ama bana karşı sözünün eri olmadı. Benim için hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir.”