Eski Ferizli Belediye Başkanı'nın ölümü: Tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.Ş. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yoklama ve kimlik tespitinin ardından söz verilen farklı illerde tutuklu sanıklar, huzurda savunma yapmak istediklerini belirtti.

Ahmet Soğuk'un oğlu müşteki H.S, sanıkları tanımadığını, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Ahmet Soğuk'un diğer oğlu müşteki U.S. ve kızları T.A. ile B.S. de sanıkları tanımadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirterek, olayın arkasında başkalarının olduğunu, sanıkların para karşılığında yönlendirildiklerini söyleyerek, bunun araştırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Şikayetçi vekili sanıklarının tutukluluk halinin devamı, sanık müdafileri ise müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve huzurda dinlenilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.