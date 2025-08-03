Eski Foça Belediye Başkanı'nın oğlu ölü bulundu

İzmir'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim (38), sazlıkta ölü bulundu.

Foça’da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı. Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı.

Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.