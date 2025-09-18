Eski Foça Belediyesi Başkanı Nihat Dirim'in hayatı belgesel oldu

Eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim’in hayatını anlatan “Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim” belgeseli izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Dirim’in 25 yıllık arkadaşı olan Hakan Barçın’ın yaptığı belgesel, dün (17 Eylül Çarşamba) 19.00’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması’nda izleyiciyle buluştu.

Belgesel, 2022 yılında kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren Nihat Dirim’in çocukluk yıllarından belediye başkanlığına uzanan süreci ele alıyor. 60 dakikalık belgeselin görüntü yönetmenliğini Koray Kesik üstlendi. Kurgucular arasında Burak Dal ve Çağla Sumru Kesik yer aldı.

Dirim’in Foça’ya bıraktığı miras, bir yıl süren çalışmayla 40'a yakın kişiyle yapılan röportajlar aracılığıyla anlatılıyor. Belgesel Foça’nın kültürel ve tarihsel değişimine de ışık tutan nitelikte.

Belgesel gösteriminin ardından Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal'ın moderatörlüğünde yönetmen Hakan Barçın ve Koray Kesik'in katılmıyla panel gerçekleşti.