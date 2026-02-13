Eski futbolcu bakan yardımcısı oldu

Türkiye'de Sivasspor, Gaziantep FK, Sakaryaspor ve Amedspor'da forma giyen futbolcu Max Gradel, ülkesi Fildişi Sahili'nde bakan yardımcısı oldu.

Son olarak geçen sezon Amedspor'da oynayan Gradel, geçirdiği sakatlıkların ardından futbol hayatını sonlandırmıştı.

İlk olarak 'turizm elçisi' olarak atanan Gradel, daha sonra Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Futbol altyapısına İngiliz kulübü Leicester City’de başlayan Gradel, sırasıyla Bournemouth, Leeds United, Saint-Étienne, Toulouse, Sivasspor, Gaziantep FK, Sakaryaspor ve Amedspor'da oynadı. Gradel, Süper Lig'de 129 maça çıktı.