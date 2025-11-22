Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı

Firari konumdaki eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasadışı bahis ve kumarı özendirmekten kırmızı bülten çıkarıldı.

Gazeteci Ceylan Sever sosyal medya hesabından Karadeniz hakkındaki kırmızı bülten kararını paylaştı.

Sever'in paylaşımı şu şekilde:

"Eski futbolcu firari Batuhan Karadeniz’in sosyal medyada yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlar ve yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Batuhan Karadeniz’in de taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu. Savcılık, Karadeniz’in reklamını yaptığı sitenin ise http://batuwin.com olduğunu belirtti."