Eski futbolcu Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül için adli kontrolü için yeni gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre, Gökhan Gönül hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

Öte yandan Gönül hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde olağandışı fiyat hareketleri iddiası üzerine incelem başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararlarının ardından mali suçlarla mücadele ekipleri İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.