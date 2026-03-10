Eski futbolcu Joey Barton yaralama iddiasıyla gözaltına alındı

İngiliz futbolunun tartışmalı isimlerinden eski futbolcu Joey Barton’ın, bir golf kulübünde yaşanan kavga sonrası gözaltına alındığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, 8 Mart Pazar akşamı Merseyside bölgesindeki Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında bulunan bir spor tesisinde meydana geldi. İddiaya göre kulüp binasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Daily Mail’in haberine göre, kavganın büyümesi üzerine olay yerine acil servis ekipleri çağrıldı. Çıkan arbede sırasında bir kişinin yüzünden ve kaburgalarından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, olay sırasında binanın dışından bir silah getirildiğinin iddia edildiği ve Barton’ın meşru müdafaa kapsamında hareket etmiş olabileceğinin de öne sürüldüğü ifade edildi.

Merseyside Polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada iki kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Polis sözcüsü şunları söyledi:

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

“8 Mart Pazar günü Huyton’da meydana gelen bir saldırı ihbarının ardından iki kişinin tutuklandığını teyit edebiliriz.

Saat 21.00 civarında Huyton ve Prescot Golf Kulübü yakınlarında bir adamın saldırıya uğradığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralı kişi, yüzündeki ve kaburgalarındaki yaralanmaların değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldı.”

Açıklamada, 50 yaşında bir erkek ile 43 yaşında bir erkeğin ağır yaralamaya teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı ve dedektifler tarafından sorgulanacağı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayın, Joey Barton’ın bir gün önce Newcastle United ile Manchester City arasında oynanan FA Cup karşılaşmasını St James’ Park’ta izledikten sonra gerçekleştiği öne sürüldü. Sosyal medyada yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunan Barton’ın, 8 Mart’tan bu yana hesabında herhangi bir paylaşım yapmadığı da dikkat çekti.