Eski futbolcu Schillaci hayatını kaybetti

Dünya tarihinin ikonik futbolcularından İtalyan golcü Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Salvatore Schillaci, bugün yaşamını yitirdi.

'Toto' lakabıyla anılan Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti.

DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLMUŞTU

Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu. İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.

Kulüp kariyeri boyunca Juventus, Inter ve Messina'da oynayan yıldız golcü 1996'da futbol kariyerini sonlandırmıştı.