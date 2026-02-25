Eski futbolcu Wesley Snieijder, binlerce ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Benfica - Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayının ardından binlerce ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica- Real Madrid maçında Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayın ardından binlerce ölüm tehdidi aldığını söyledi. Sneijder, özellikle Prestianni'nin ülkesi Arjantin'in başı çektiği tehditlerin toplamının 4 bine yakın olduğunu açıkladı.

SNEIJDER NE SÖYLEMİŞTİ?

Sneijder, Prestianni ile Vinicius arasında yaşanan olayı, "Skandal" olarak değerlendirmiş ve, "Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle" demişti. Hollandalı eski yıldız, Benfica - Real Madrid maçının ardından Nicolas Otamendi ile Vinicius arasında yaşananlar için de yorum yapmıştı. Arjantinli Nicolas Otamendi, Vinicius Jr.'a Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı.

Sneijder, bu olayın ardından, "Otamendi'nin yaptığı son derece çocukça bir şeydi. Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler! Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim. Ayrıca neden bunu bir Real Madrid oyuncusuna yapıyor? Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını biliyor mu? Ve böyle birine kupalar gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan Benfica - Real Madrid karşılaşmasının 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti. UEFA, hakkındaki soruşturma devam eden Prestianni'ye bir maç men cezası verdi. Benfica bu cezaya itirazda bulundu ancak UEFA'nın kararı değişmedi.