Eski Galatasaraylı Fernando Reges futbolu bıraktı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 38 yaşındaki futbolcu, uzun yıllar Avrupa’da üst düzey kulüplerde forma giydikten sonra sahalara veda etti.

Futbola ülkesinde Vila Nova’da başlayan Fernando, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi Avrupa’nın önde gelen ekiplerinde görev yaptı.

2 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu (2017-2018, 2018-2019) yaşarken, 2019 yılında Türkiye Kupası’nı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipteki performansıyla takımın önemli parçalarından biri olan Fernando, özellikle orta sahadaki dengeli oyunu ve savunma katkısıyla öne çıktı.

Kariyeri boyunca farklı liglerde edindiği deneyimle tanınan Brezilyalı futbolcu, futbolu bırakma kararıyla aktif oyunculuk dönemini noktalarken, geride istikrarlı ve başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.