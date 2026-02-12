Eski gol kralı hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Ömer Kaner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Kaner, 74 yaşında hayata veda etti.

Ay-yıldızlı formayı 6 kez giyen Kaner, futbol altyapısını Almanya'da almasına rağmen kariyerini Türkiye'de geçirdi. Türkiye'ye askerlik için gelen Kaner, Havagücü'nde futbol oynadı ve buradan transfer olduğu Eskişehirspor ile profesyonel futbol kariyerine başladı.

1974-1975 sezonunda Eskişehirspor'da gol krallığı sevinci yaşayan Ömer Kaner, daha sonra Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor formalarını terletti.

103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUKTA YARDIMCIYDI

Futbolculuk kariyerinin ardından Bakırköyspor'da antrenörlüğe başlayan ve 20 kulüpte görev alan Kaner, Fenerbahçe'nin 1988-89'da 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı.

Futsal Milli Takımı'nı da bir dönem çalıştıran Ömer Kaner, TFF'de de çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet verdi.