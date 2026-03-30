Eski Görele Belediye Başkanı'nın taciz ettiği çocuk, 'araba çarpması' sonucu hayatını kaybetti!

Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın mağduru olan ve geçen hafta sonu trafik kazası sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Tuana T.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Cumartesi gece saatlerinde Görele sahil yolu üzerinde yarış halinde oldukları öne sürülen araçlardan birinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Görele Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Tuana T.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede "çocuğa karşı cinsel taciz suçundan" Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dede İçişleri Bakanlığı kararıyla 12 Şubat tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tuana T., görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "taciz" suçundan yargılandığı davada mağdur olarak yer alıyordu.