Eski Güney Kore Savunma Bakanı, Başkan Yoon'un sıkıyönetim kararını bizzat incelediğini söyledi

Güney Kore'de 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim kararı nedeniyle tutuklu olan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sorgulama sırasında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararını bizzat gözden geçirdiğini ve düzenlediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, 5 saat süren sorgu sırasında Yoon'un sıkıyönetim kararını hukuki açıdan bizzat gözden geçirdiğini, karar metninde düzeltmeler yaptığını ifade etti.

Kim, karar metninin son taslağını Yoon ile yazdıklarını belirtti.

Öte yandan, Kim hakkında, sıkıyönetim kararının ilanından iki gün önce üst düzey askerlere görevler tebliğ ettiği ve Ulusal Seçim Komisyonu'na bağlı tesislerde "seçim sahtekarlığı" iddialarına dair belgelere erişmeye çalıştığı iddia edildi.

Bu arada, Adalet Bakanlığı, Kim'in tutulduğu Seul'ün doğusundaki Seul Dongbu Gözaltı Merkezi'nde teşebbüs ettiği intihar girişimine dair, iç çamaşırlarını birbirine bağlayarak yaptığı iple kendini asmaya çalıştığı ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, intihar girişiminin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.

Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.