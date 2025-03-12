Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin yolsuzluk nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme hakimi Badri Koçlamazaşvili duruşmada, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Hakim, Saakaşvili'nin cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde Gürcistan Devlet Güvenlik Özel Servisi Başkanı olan Teimuraz Janaşia'ya da aynı davada para cezası verildiğini belirtti.

Böylece, cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde, bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 2021'de 6 yıl hapis cezası verilen Saakaşvili için bugün açıklanan karar ikinci hapis cezası oldu.

Mahkeme kararına göre, Saakaşvili için 1 Ekim 2021'den bugüne kadar geçen hapis cezası, infaz edilmiş sayılacak. Buna göre Saakaşvili, 5,5 yıl daha hapis yatacak.