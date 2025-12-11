Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırladığı sevk yazısında taraflara yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.

Yaşananların ardından Habertürk televizyonunda daha önce sunuculuk yapan ve kanaldan istifa eden Nur Köşker, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ve ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

KÖŞKER: "UZUN SÜRELİ BİR TACİZ SÜRECİ VAR"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Köşker, bu tacizin uzun süre devam ettiğini ve boyun eğmediği takdirde mobbingle tehdit edildiğini söyledi.

Köşker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.

Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

EKRANDAN ALMAKLA TEHDİT ETTİ

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim.

Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.

Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."