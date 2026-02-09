Eski hakemler Beşiktaş-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları, beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi.

BEŞİKTAŞ’IN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban, pozisyonun penaltı olduğunu belirtirken VAR müdahalesini eleştirdi: “Penaltı verilmesine itiraz etmem. Ayağının ucuyla bir müdahale var. Ben sahada buna penaltı çalan hakeme itiraz etmem. Ancak VAR’ın müdahalesini doğru bulmuyorum.”

Bülent Yıldırım da penaltı kararına katıldığını vurguladı: “Pozisyon penaltı. Buna itiraz etmem. Ancak bu temas VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değil. Hakemin sahada vermesi gereken bir karar.”

Bahattin Duran ise kararın sahada doğru olduğunu ancak VAR sınırına dikkat çekti:

“Benim için de penaltı. Ama bu maç bir UEFA organizasyonu olsa hakemlerin yüzde 90’ı VAR müdahalesi yapmazdı. Sahada penaltı doğru, VAR karışamaz.”

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ GOLÜ

Beşiktaş’ın önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilen, ardından verilen golüyle ilgili de Trio ekibi görüş birliğine vardı.

Deniz Çoban, karar sürecini eleştirerek şunları söyledi: “Beşiktaşlı oyuncunun rakibiyle top için mücadele ettiğini düşünmüyorum, gol kararını daha doğru buluyorum. Ancak sahada ofsayt verildiyse VAR buna karışmamalıydı.”

Bülent Yıldırım ise pozisyonun baştan gol olması gerektiğini savundu: “Bu pozisyona sahada gol verilmeliydi. Gol temiz.”

Bahattin Duran da benzer görüşteydi: “En doğru karar gol. Emirhan ofsayt pozisyonunda ama top henüz oyuna girmemiş. Gol temiz.”