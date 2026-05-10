Eski hakemler değerlendirdi: Victor Osimhen'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?

Galatasaray’ın Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararları gündem oldu.

RAMS Park’taki mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yaparken, VAR koltuğunda Özer Özden oturdu.

Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran tarafından değerlendirildi.

Galatasaray’ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyonla ilgili üç yorumcu da ortak görüş bildirdi.

Eski hakemler, Victor Osimhen’in hava topundaki müdahale nedeniyle penaltı kazanması gerektiğini savundu.

"OSIMHEN'İ ENGELLEDİ"

Bülent Yıldırım, “Rakibin hamlesi oyuncunun hareket alanını kısıtlıyor. Benim için net penaltı.” ifadelerini kullanırken, Deniz Çoban da Osimhen’in kafa vuruşunun engellendiğini belirterek penaltı verilmesi gerektiğini söyledi.

Bahattin Duran ise hakemin penaltı kararı vermesi halinde bunun doğru karar olacağını dile getirdi.

DENİZ ÇOBAN: "PENALTI DEĞİLDİ"

Öte yandan Galatasaray’ın kazandığı penaltı pozisyonunda ise yorumcular arasında fikir ayrılığı yaşandı.

Bülent Yıldırım, pozisyonda temas olduğunu belirterek verilen penaltının kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Deniz Çoban ise temasın oyuncuyu düşürecek seviyede olmadığını savunarak penaltı kararına katılmadığını söyledi.

Bahattin Duran da UEFA’nın son dönemde bu tür pozisyonlarda oyunun devam etmesini önerdiğini hatırlatarak, Osimhen’in müdahaleyi abartılı şekilde hissettirdiğini ve oyunun devam etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.