Eski hakemler Galatasaray'ın iptal edilen golünü değerlendirdi

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada verilen bazı hakem kararları ise tartışma yarattı.

Mücadelenin 60. dakikasında Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu gol, yaklaşık 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyon, Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından değerlendirildi.

"VAR'DAN YANLIŞ BİR MÜDAHALE"

Yorumcular, söz konusu pozisyonda VAR müdahalesinin doğru olmadığı görüşünde birleşti. Bahattin Duran, VAR’ın yalnızca açık hatalarda devreye girmesi gerektiğini belirterek bu müdahaleyi yanlış bulduğunu ifade etti.

Deniz Çoban ise uzun süren incelemeye dikkat çekerek, böyle durumlarda hakemin sahaya çağrılmasının kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı.

Bülent Yıldırım da pozisyonda gol kararının verilmesi gerektiğini savunarak, VAR uygulamasının Türkiye’de hatalı kullanıldığını dile getirdi.

Öte yandan karşılaşmanın 48. dakikasında Roland Sallai’ye gösterilen sarı kart kararı da Trio yorumcuları tarafından eleştirildi. Üç isim de söz konusu pozisyonda sarı kartın doğru olmadığı yönünde görüş bildirdi.