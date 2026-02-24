Eski hakemler Yasin Kol'un performansını değerlendirdi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan ve uzatma dakikalarında gelen gollerle beraberlikle sonuçlanan karşılaşma, hakem kararlarıyla uzun süre konuşuldu.

Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, maçın kilit anlarını tek tek değerlendirdi.

PENALTI BEKLENTİLERİ

Diabate’nin yerde kaldığı pozisyon için üç isim de penaltı olmadığı konusunda birleşti. Temasın futbolun doğası içinde kaldığı vurgulandı.

Nene’nin pozisyonunda ise görüş ayrılığı çıktı. Yıldırım ve Duran “devam” derken, Çoban temasın oyuncunun bir sonraki hamlesini etkilediğini savunarak penaltının daha doğru olacağını söyledi.

SAHADA İKİ TOP TARTIŞMASI

Trio’nun ortaklaştığı nokta maçın en büyük hatasının bu an olduğu yönündeydi. Sahada iki top varken oyunun devam etmesinin “kabul edilemez” olduğu ifade edildi. Ancak bu pozisyonda da penaltı verilmemesi gerektiği görüşü ağır bastı.

KIRMIZI KART VE GOL KARARI

Ben Ouanes’in kırmızı kartı için üç yorumcu da ikinci sarı kartın net olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin golü konusunda ise tam bir fikir birliği vardı: Mert Müldür’ün oyuna etkisi olmadığı, ofsayt değerlendirmesinin golü bozmadığı ve kararın doğru olduğu vurgulandı.