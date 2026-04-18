Eski hakemler yorumladı: Çaykur Rizespor'un golünden önce faul var mı?

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından, Trio ekibi hakem kararlarını mercek altına aldı.

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, özellikle penaltı pozisyonları ve Rizespor’un ikinci golü öncesindeki tartışmalı anlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda üç isim de hakemin devam kararının doğru olduğu görüşünde birleşti.

Yıldırım ve Çoban, topun oyuncunun ayağından sekerek doğal konumdaki ele geldiğini vurgularken, Duran da benzer şekilde penaltı olmadığını ifade etti.

Samet Akaydin’in 61. dakikada gördüğü ilk sarı kart ile 72. dakikada ikinci sarıdan oyun dışı kalması ise Trio tarafından “tartışmasız doğru” olarak değerlendirildi.

PENALTI KARARI DOĞRU

Fenerbahçe lehine verilen penaltı pozisyonunda ise üç yorumcu da hakemin ilk anda hücum faul çalmasını hatalı buldu. Trio ekibi, VAR müdahalesi sonrası verilen penaltının doğru olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı olan 90+8. dakikadaki Rizespor golü öncesinde verilen faul kararı ise Trio’nun ortak görüşüyle hatalı bulundu.

Yorumcular, pozisyonda faul olmadığını ve Fenerbahçe lehine devam kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca bazı değerlendirmelerde, pozisyonun devamında bariz gol şansının engellendiği ve kırmızı kart ihtimalinin gündeme gelebileceği dile getirildi.