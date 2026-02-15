Eski hakemlerden değerlendirme: Halil Umut Meler'in performansı nasıldı?

Süper Lig’de oynanan Trabzonspor–Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler’in kararları, yayıncı kuruluşta yayımlanan Trio programında ayrıntılı şekilde ele alındı.

Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, maçtaki kritik pozisyonları tek tek değerlendirerek özellikle kart standartları ve faul yorumları üzerinden görüşlerini paylaştı.

Yorumcular, maçın henüz ilk saniyelerinde yaşanan elle oynama itirazında hakemin pozisyonu görmesinin zor olduğunu belirtirken, devam kararının kabul edilebilir olduğu görüşünde birleşti.

"KART ÇIKMALIYDI"

Oulai-Talisca mücadelesinde ise faulün ardından yerde kalan oyuncuya yönelik hareketin sportmenlik dışı olduğu, bu pozisyonda kart çıkması gerektiği vurgulandı. Deniz Çoban, hakemin sahadaki görüş açısının sınırlı olduğunu belirtirken, VAR’ın bu tip pozisyonlara müdahale alanı bulunmadığını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında verilen bazı faul ve ofsayt kararlarında ise “prosedür hatası” tespiti öne çıktı. Oosterwolde pozisyonunda hakemin önce faul, ardından ofsayta dönmesinin teorik olarak doğru olmadığı dile getirildi.

"FAUL KARARI DOĞRU, KART YANLIŞ"

Skriniar, Semedo ve Asensio’nun müdahalelerinde ise faul kararlarının yerinde olduğu ancak kart gerektirecek bir kontrolsüzlük bulunmadığı görüşü paylaşıldı.

Fenerbahçe’nin golü öncesinde İsmail’in topu kontrol ettiği pozisyonda elle oynama olmadığı konusunda üç yorumcu da aynı noktada buluştu.

Buna karşın maçın ilk yarısında Anderson Talisca ve Augusto’ya çıkan sarı kartların hatalı olduğu, bu kartların daha sonra hakemin disiplin çizgisini zorladığı ifade edildi.

"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ OLURDU"

En çok tartışılan anlardan biri, Trabzonspor’un golü öncesinde Kerem’e yapılan müdahale oldu. Yorumcular, farklı açılardan bakıldığında temasın faul olarak değerlendirilebileceğini ancak hakemin bunu sahada görmemiş olmasının mümkün olduğunu belirtti. Bu pozisyon için VAR müdahalesinin ise hem UEFA hem de lig standartlarına göre doğru olmayacağı görüşü dile getirildi.

"TALISCA ATILMALIYDI"

İkinci yarıda Talisca’nın ofsayt pozisyonu sonrasında yaptığı hareket de Trio’nun gündemindeydi. Yardımcı hakemin bayrağı geç kaldırmasının zincirleme bir probleme yol açtığı, ancak ofsayt düdüğü çalınmış olsa bile Talisca’nın kontrolsüz hareketinin ikinci sarı kartla cezalandırılması gerektiği ifade edildi. Üç yorumcu da bu pozisyonda kartın çıkmamasını hata olarak değerlendirdi.

Maçın son bölümlerinde Onuachu’nun Oosterwolde’ye topsuz alanda yaptığı müdahale ise Trio’ya göre karşılaşmadaki en net kart hatasıydı. Bu pozisyonda sarı kartın eksik kaldığı, hakemin oyunu kontrol etmesine rağmen disiplin uygulamasında tutarsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Hakemin genel performansına dair yapılan değerlendirmede, Halil Umut Meler’in maç yönetimi ve oyun kontrolünde ciddi bir sorun yaşamadığı ancak çok sayıda kart kararında hataya imza attığı vurgulandı.