Eski HDP'li vekil Yeniden Refah’a geçti
Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde partiye katılarak Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. YRP’nin politikalarını benimsediğini belirten Aslan, teşkilat çalışmalarında aktif rol üstleneceğini açıkladı.
25. ve 26. Dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Partide aktif görev üstleneceğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan da kongrede YRP’ye katıldı.
Halk TV'de yer alan habere göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan’a rozetini takarken, Aslan aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de seçildi.
YRP rozeti takılan Mehmet Ali Aslan, partinin politikalarını benimsediğini vurgulayarak teşkilat çalışmalarına aktif destek sunacağını açıkladı.
ERBAKAN YENİDEN GENEL BAŞKAN
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 1078'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kongrede 1083 delege oy kullanırken, Fatih Erbakan 1078 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.