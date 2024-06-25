Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Kobani davasında tutuklu bulunan eski HDP Milletvekilli Hüda Kaya adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Eski HDP'li 5 milletvekili hakkında açılan ve "İkinci Kobani Davası" olarak nitelendirilen davanın ilk duruşmasında Hüda Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden Kasım 2023'te İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliği tarafından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklanmıştı.