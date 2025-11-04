Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından teslim olan Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi. Tahliye haberini avukatı Zilan Leventoğlu duyurdu.

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, “çantasında telefon bulundurmak” iddiasıyla verilen 1,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından Ankara Elmadağ Kadın Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu. Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu.

Leventoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, müvekkilimiz Hüda Kaya'ya, mesnetsiz bir gerekçeyle on gün içinde teslim olmadığı takdirde yakalama emri çıkarılacağı tebliğ edilmişti. Biz, bu açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukuki yolları sonuna kadar kullanarak gerekli başvurularımızı yaptık. Dosyayı Adalet Bakanlığı'na, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve infaz hâkimliğine sunarak, infazın cezaevinde gerçekleştirilmesinin hukuken ve vicdanen kabul edilemez olduğunu; kararda müvekkilimizin hapsedilmesi için dayanak gösterilen 28 Şubat sabıkasının artık hükümsüz, adaletsiz ve tarihsel olarak geçersiz olduğunu somut delillerle ortaya koyduk. Bu çerçevede, infazın denetimli serbestlik veya en azından ev hapsi biçiminde uygulanmasının hukukun ve vicdanın asgari gereği olduğunu vurguladık.

Bugün itibarıyla, haksız biçimde hapsedilen müvekkilimiz, 28 Şubat mahkûmiyeti dayanağının yok hükmünde olduğu olduğu gerçeğiyle, gerçeğiyle, infazin denetimli olarak gerçekleştirilmesi kararıyla tahliye edilmiştir. Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, dayanışma gösteren tüm vicdanlı insanlara; basın emekçilerine, siyasilere ve duyarlı kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısıdır."

Hüda Kaya da tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese."