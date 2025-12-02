Eski HDP Washington Temsilcisi Giran Özcan, Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü’nde göreve başladı

Eski HDP Washington Temsilcisi Giran Özcan, Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) bünyesinde "Kürt İşleri Uzmanı" (Fellow for Kurdish Affairs) olarak göreve başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni görevini açıklayan Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nde (JINSA) Kürt İşleri Uzmanı olarak görev alacağımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu rolün, değişen Orta Doğu'da Kürt halkının ve taleplerinin artan öneminin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sunmasını umuyorum."

Özcan, yeni pozisyonunda Washington'daki politika yapıcılar ve kamuoyu nezdinde Kürt meselesine dair çalışmalar yürütecek.

ÖCALAN'IN MESAJINI OKUYAN AKADEMİSYEN'İN OĞLU

HDP'nin Washington Temsilciliği görevini yürüten Giran Özcan'ın 2019 yerel seçimlerinde Abdullah Öcalan’ın HDP'ye “tarafsızlık” çağrısı yaptığı mektubunu okuyan akademisyen Ali Kemal Özcan’ın oğlu olduğu öğrenildi