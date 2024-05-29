Eski HDP’li vekillere müebbet talep edildi

Haber Merkezi

6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar hakkında düzenlenen iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 5 siyasetçi, iddianamenin kabulü halinde 38’er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.​​​​​​​

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 6-8 Ekim 2014’te ülke genelindeki eylemlerde PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eşbaşkanlarınca halkın sokağa çıkıp ‘‘terör eylemleri’’ gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı iddia edildi. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı belirtilen iddianamede, ayrıca 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçu işlendiği ifadelerine yer verildi.