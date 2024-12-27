Eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, hayatını kaybetti: 7 günlük yas ilan edildi

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, sağlık sorunları nedeniyle 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski Başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır" ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Hindistan'ın 13. Başbakanı Manmohan Singh, 2004-2014 yıllarında başbakanlık yapmış, ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olmuştu.