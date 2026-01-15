Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Yürüyüş yaptığı güzergahta dün öldürülen önceki dönem İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ı yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde dün sabah yürüyüş yaptığı güzergahta saldırıya uğrayarak vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Aydın’ın cenazesi saat 15.30'da İzmir'deki Evka 2 Cemevi'ne getirildi. Burada yüzlerce kişi Aydın'ı son yolcuğuna uğurladı.

Ardından Aydın, Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedildi.

"BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın, bianet'e yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var. Orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var. Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Yıllardır mağdurların yanında yer alan, hapishanelerde gözlemler yapan Dersimli ve Alevi kimliğe sahip bir arkadaşımız."