Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani Şırnak'ta

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu', dün yapılan açılış töreniyle başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Cizre'deki Dedeman Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Sempozyumun ikinci gününde; davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe belediye başkanları ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti.

Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri de alındı.