Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani Şırnak'ta süreç hakkında konuştu

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak'ta yaptığı açıklamada, "Yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum" diyerek süreci desteklediklerini ifade etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu', dün yapılan açılış töreniyle başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Cizre'deki Dedeman Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Sempozyumun ikinci gününde; davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe belediye başkanları ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti. Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri de alındı.

PROTOKOL KALABALIK

Sempozyuma Barzani'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan, HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile KDP Siyasi Büro üyeleri Sidad Barzani ve Sarbast Lazgin, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho ile aralarında akademisyenlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

"ASLA SÖNMEYECEK PARLAK BİR YILDIZI"

Sempozyuma katıldığı için "çok mutlu olduğunu" belirten Mesut Barzani, "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bugün, 4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldığım için hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ciziri'nin şiirleri asla eskimiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır. Barzani Tekkesi'nde, Mevlana Şeyh Ahmed Barzani'nin huzurunda, Ciziri'nin şiirleri her zaman okunurdu. Aralarında ne kadar manevi bir yakınlık olduğunu gördüm, çünkü hakikat yolu birdir. Ciziri, 1570 yılında doğmuş ve 1640 yılında vefat etmiştir. 70 yıl yaşamıştır ama 70 yılı bereketle, 70 yılı ilim dolu geçmiştir. Ciziri'nin şiirleri, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. İlim ve irfana çok meraklı olduğu açıktır" dedi.

SÜREÇ İÇİN 'TEŞEKKÜR' MESAJI

Konuşmasında sürece de değinen Barzani, "Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz" diye konuştu.