Eski İngiliz milli futbolcuya 'cinsel saldırı girişimi' iddiasıyla soruşturma

İngiltere’nin eski milli futbolcularından biri, cinsel saldırı girişimi şüphesiyle gözaltına alındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 2010’lu yıllarda İngiltere Milli Takımı’nda forma giyen ve Premier Lig’de uzun süre oynayan eski futbolcu, pazar gecesi Londra Stansted Havalimanı’nda uçağa binmek üzereyken Sınır Gücü görevlileri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

The Sun’ın aktardığına göre pasaport kontrolünde yapılan incelemede, futbolcunun eski partnerinin yaptığı bir şikâyet üzerine geçmişe dönük bir cinsel saldırımı girişimi iddiasıyla arandığı ortaya çıktı.

Essex Polisi, eski partnerinin birkaç hafta önce ilişki dönemlerinde cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şikâyette bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı.

Polis ekipleri, futbolcunun havalimanında bulunduğu bilgisini aldıktan sonra Stansted’e giderek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Yasal gerekçeler nedeniyle adı açıklanmayan eski milli futbolcu, parmak izi, DNA örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra karakola götürüldü. Futbolcu, geceyi nezarette geçirdikten sonra soruşturmanın devamı için kefaletle serbest bırakıldı.

Gözaltına tanıklık eden bir kaynak, gazeteye şunları anlattı: “Pasaport kontrolünden geçerken sessizce kenara çekildi. Bir sorun olduğu belliydi ve görevliler tarafından götürüldü.”

Haberde, şüphelinin yakın dönemde bazı kamuya açık etkinliklerde görülmüş olmasının yakalama kararıyla ilgili kafa karışıklığına yol açtığı da aktarıldı. Bir kaynak durumu “Garip” diye nitelendirdi. Şikâyetçi kadın ise uzman cinsel suç birimi tarafından ifade verdi ve kendisine psikolojik destek ile danışmanlık hizmeti teklif edildi.

Essex Polisi şu açıklamayı yaptı: “Bir kişi, cinsel saldırı girişimi şüphesiyle gözaltına alınmış ve soruşturmamız sürerken 2026 Şubat ayı sonu için kefaletle serbest bırakılmıştır.”