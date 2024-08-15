Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'tan BBC'ye İsrail tepkisi: Kim öldürdü?

İskoçya'nin eski Bölgesel Başbakanı ve milletvekili Hamza Yusuf, Gazze'de 4 günlük ikiz bebeklerin İsrail ordusu tarafından katledildiğine dair haberi paylaşma şekli nedeniyle İngiliz yayın organı BBC'ye tepki gösterdi.

BBC'nin "Gazze'de ikiz bebekler, babaları kayıtlarını yaptırdığı sırada öldürüldü" paylaşımını alıntılayan Yusuf, haber başlığında failin isminin geçmediğine dikkat çekerek "Kim tarafından öldürüldü?" diye sordu.

Saldırıya da tepki gösteren Yusuf, “Çocuklarımız böyle bir katliamın göz göre göre gerçekleşmesine nasıl izin verdiğimizi soracaklar. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Bu dört günlük ikizler hangi suçu işledi? Onlar da Hamas'tan mıydı? İsrail'e karşı yaptırımlar nerede? Böylesi bir insanlık dışı olay karşısında bazı insanlar hala sessizliği tercih ediyor” açıklamasını yaptı.

BBC DAHA ÖNCE DE BENZERİNİ YAPMIŞTI

Dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC, İsrail'in katliamlarının başladığı üçüncü günde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan ölümleri ayrımcı şekilde aktarmıştı. BBC'nin 10 Ekim'deki paylaşımında "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in misilleme olarak başlattığı büyük hava saldırılarının ardından Gazze'de 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın cumartesi günü başlattığı saldırılardan bu yana İsrail'de 700'den fazla kişi öldürüldü" denilmişti.

EŞİNİN AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın ailesi, İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerde Gazze'de mahsur kalmıştı. Yusuf, kasım ayının başında yaptığı açıklamada ailenin hayatta olduğunu duyurmuştu. 5 Kasım'da El-Nakla'nın ailesi, çiftin İskoçya'daki evine gelmişti.